anteprima24 : ** #Parchi, il #Comune al lavoro per riaprirli presto: l’#Assessore #Natella spiega come (#Video) **… - salernonotizie : Salerno, i parchi restano chiusi: lo stop agli appalti alle coop ha spiazzato il Comune - salernonotizie : Parchi negati ai bambini, rabbia dei genitori: “Il Comune si adoperi per riaprirli” - alucab : @CappelloMa @herecomesCNEL @ardigiorgio @_giovannigrasso @tomasomontanari non sono pervenuti contenuti da Tomy Ci… - AlboPopPatti : 31/12/2021 | Determinazioni Dirigenziali DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO SPESA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Parchi Comune

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Befana Borgo Run gode del Patrocinio deldi Rimini ed è organizzata da La Società de Borg in ... Indino: 'Prezzi alle stelle stanno impattando sulle imprese' Le feste continuano aiItalia ...Alspetta il compito di creare condizioni favorevoli alla vita ed allo sviluppo delle ... Indino: 'Prezzi alle stelle stanno impattando sulle imprese' Le feste continuano aiItalia in ...4' di lettura 05/01/2022 - Non si fermano le proteste per una tassa richiesta e ritenuta illegittima da tanti perché di fatto non sono state svolte attività di bonifica e quindi non vi è beneficio per ...Putignano Ba - Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa del circolo verde di Legambiente Putignano, che attacca duramente la locale amministrazione in merito alle scelte fatte per la realizzaz ...