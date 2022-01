Paragone: "Super green pass a lavoratori può mettere a repentaglio tenuta sociale" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 05 gennaio 2022 "Questa provocazione di portare il Super green pass ai lavoratori rischia di mettere a repentaglio la tenuta sociale. Questa cosa viene visto come un atto di bullismo", così ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 05 gennaio 2022 "Questa provocazione di portare ilairischia dila. Questa cosa viene visto come un atto di bullismo", così ...

