Papa Francesco se la prende con chi “non ha figli | ma cani e gatti sì”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’affondo che non ti aspetti. O forse sì, se a compierlo è nientemeno che la massima autorità ecclesiastica mondiale: il. Nell’udienza generale incentrata sul tema della paternità e della maternitàha detto testualmente: “Oggi la gente non vuole avere, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due, due. Si’,occupano il posto dei”.: ‘occupano il posto dei, rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità’ Parole, quelle disuche, inevitabilmente, hanno fatto ...

Il monito del Pontefice alle istituzioni per semplificare l'iter L'adozione è una tra "le forme più alte di amore". Lo ha detto stamanenell'udienza generale con i dipendenti vaticani, la prima del 2022. Bergoglio ha quindi ricordato come nel mondo ci siano "tanti bambini che aspettano che qualcuno si prenda cura di ...ai fedeli ha voluto riprendere il filo del discorso della denatalità, evidentemente preoccupato per il calo delle nascite che affligge tutta l'Europa e in particolare l'Italia. Si è ...Francesco continua la catechesi su San Giuseppe padre 'putativo' di Gesù, tornando sull''inverno demografico' degli italiani e lancia un appello alle istituzioni perché semplifichino l'iter per le ado ...Noemi Riccitelli - Il solo accostamento tra Papa Francesco e Netflix, rappresentanti di due realtà (solo apparentemente) diverse, è già di per sé una ...