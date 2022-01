Papa Francesco: 'C'è chi non vuole figli ma ha cani e gatti' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Papa, nell'udienza generale, è tornato a parlare dell'"inverno demografico ": "Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più" ma hanno "cani e gatti che occupano il posto dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il, nell'udienza generale, è tornato a parlare dell'"inverno demografico ": "Tante coppie non hannoperché non vogliono, o uno e non di più" ma hanno "che occupano il posto dei ...

Advertising

vaticannews_it : #4gennaio Nel video della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, l'intenzione scelta da #PapaFrancesco per gennaio: i… - trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - Tg3web : Nel messaggio per la 30esima Giornata mondiale del malato Papa Francesco ha ricordato come nei paesi poveri le cure… - PIETROTAXI1 : RT @acs_italia: Il Video del #Papa di gennaio sulla libertà religiosa. Monteduro: «ACS ha sostenuto questo Video del Papa perché è necessar… - m_jaricot : Metti mi piace alla pagina @m_jaricot Papa Francesco a maggio la proclamerà beata ???? -