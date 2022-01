Papa “C'è chi non vuole figli ma ha cani e gatti” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'adozione è un atteggiamento così generoso e bello. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro. E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il ‘rischiò dell'accoglienza”.Così Papa Francesco durante l'udienza generale nell'Aula Paolo VI. “L'altro giorno, parlavo sull'inverno demografico che c'è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perchè non vogliono o ne hanno soltanto uno perchè non ne vogliono altri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'adozione è un atteggiamento così generoso e bello. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro. E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici o, pur avendo già dei, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il ‘rischiò dell'accoglienza”.CosìFrancesco durante l'udienza generale nell'Aula Paolo VI. “L'altro giorno, parlavo sull'inverno demografico che c'è oggi: la gente nonavere, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hannoperchè non vogliono o ne hanno soltanto uno perchè non ne vogliono altri, ...

