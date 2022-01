Paolo Bonolis, l’intervista che grida allo scandalo: “Perché non lo fucilano…” – VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ quasi tutto pronto per il grande ritorno del presentatore romano che, nel frattempo, si lascia andare sui social a considerazioni fulminanti. Paolo Bonolis stupisce tutti! Ci siamo: mancano ormai… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ quasi tutto pronto per il grande ritorno del presentatore romano che, nel frattempo, si lascia andare sui social a considerazioni fulminanti.stupisce tutti! Ci siamo: mancano ormai… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Paolo Bonolis l’intervista che grida allo scandalo: “Perché non lo fucilano…” – VIDEO - #Paolo #Bonolis #l’intervi… - fortunatozeta : Paolo Bonolis ha condotto lo Speciale Tg5 per i 25 anni del Tg intervistando Mentana, Rossella e Mimun. Per il tren… - AngelaLomelo : Comunque mi spacca come quest'anno il requisito per fare l'opinionista sia aver ??Paolo Bonolis ?????? #gfvip - infoitcultura : Paolo Bonolis: scatto commovente con la figlia Silvia - infoitcultura : Paolo Bonolis, il gesto per la figlia Silvia che commuove tutti: la reazione della moglie -