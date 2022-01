Panatta attacca Djokovic | ' No vax? Mi ricorda il Marchese del Grillo'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) 'deve spiegare al mondo perché non si può vaccinare . Se gli organizzatori non chiariscono bene i motivi dell'esenzione allora miildel: 'Io so io e voi non siete ...

Ultime Notizie dalla rete : Panatta attacca

Leggi anche > L'ex tennista non risparmia il numero 1 al mondo del ranking e continua: 'Se è allergico al vaccino non c'è niente di male, lo dica e venga spiegato - ha aggiunto- . Credo che ......23.30 Quinto italiano nell'era Open ad entrare nei primi dieci del mondo dopo Adriano, ... A - 40da troppo lontano Ruud e Sinner passa con il rovescio! 40 - 40 GRANDE PRIMA ESTERNA!! ...«Djokovic deve spiegare al mondo perché non si può vaccinare. Se gli organizzatori non chiariscono bene i motivi dell'esenzione allora mi ricorda il Marchese del ...L'ex campione romano cita la famosa scena del film di Alberto Sordi, dopo che il n.1 al mondo ha annunciato la sua presenza in Australia grazie a un'esenzione ...