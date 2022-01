Pamela Prati, la visuale sul retro è irresistibile: il vestito scivola giù. Libidine alle stelle – FOTO (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La statuaria showgirl ha ancora una volta decisamente incantato i numerosi ammiratori con un abito che ha messo in risalto il suo fisico slanciato. Pamela Prati è di certo una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La statuaria showgirl ha ancora una volta decisamente incantato i numerosi ammiratori con un abito che ha messo in risalto il suo fisico slanciato.è di certo una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Dom9076727952 : @MichelaMgl @Kurosh_74 @stanzaselvaggia basta parlare di covid, torniamo a parlare di Pamela Prati e Montegirone o come si chiama - Stana2911 : Chiamatemi gli avvocati….. Pamela Prati due vuoi anche un taxi Milagna #gfvip - MiScoccioTroppo : omg PAMELA PRATI SBARCHERÀ IN HONDURAS PER L’@IsolaDeiFamosi 2022 #gfvip #isola - Benny81361789 : Devono per forza dare identità al capo supremo dei novax.. Neanche fosse il nuovo compagno di Pamela Prati. - reech93 : RT @NicoloC__: Valeria Marini che fa uscire la Pamela Prati che è in lei e spara la roba più sarda che esista ovvero SCALLONISI, io oggi no… -