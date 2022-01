Palestina, la detenzione amministrativa di Hisham Abu Hawash, una 'tortura' israeliana (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella di Hisham Abu Hawash è una storia emblematica. Emblematica di una "tortura" legalizzata: la detenzione amministrativa. A utilizzarla è quella che si autodefinisce l'"unica democrazia in Medio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella diAbuè una storia emblematica. Emblematica di una "" legalizzata: la. A utilizzarla è quella che si autodefinisce l'"unica democrazia in Medio ...

Advertising

globalistIT : Il detenuto Hisham Abu Hawash ha trascorso quattro mesi e mezzo di sciopero della fame per protestare contro la sua… - afrizox : RT @afrizox: Ne ho abbastanza di vecchi ingrigiti come @PierluigiBattis che non sono in grado di parlare di Palestina se non come di “tiran… - afrizox : Ne ho abbastanza di vecchi ingrigiti come @PierluigiBattis che non sono in grado di parlare di Palestina se non com… - Majden3 : RT @dvaldi1: <<Questa è #Israele, uno stato che non rispetta il diritto internazionale (detenzione amministrativa vietata) e che pratica #a… - OttobreInfo : RT @dvaldi1: <<Questa è #Israele, uno stato che non rispetta il diritto internazionale (detenzione amministrativa vietata) e che pratica #a… -