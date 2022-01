Palermo | Baldini prova la coppia d’assalto | si al tandem Brunori-Soleri

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La convivenza in campo tra l'ex Roma e l'italobrasiliano non è mai stata tra le migliori. Ail compito di far scattare la scintilla tra i due attaccanti, fari realizzativi della compagine rosanero

Palermo d'assalto. Baldini tentato dalla coppia Brunori - Soleri'. Questo il titolo del Giornale di Sicilia che introduce l'analisi dei temi tattici in casa Palermo, con Silvio Baldini che cerca di far scattare la scintilla tra i due attaccanti. La convivenza in campo tra l'ex Roma e l'italobrasiliano non è mai stata tra le migliori. A Baldini il compito di far scattare la scintilla tra i due attaccanti, fari realizzativi della compagine rosanero. Palermo d'assalto: Baldini tentato dalla coppia Brunori-Soleri. Serie C, il tecnico si affida ai suoi migliori marcatori. I due bomber spesso si sono divisi il posto, l'ex Roma...