Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan: “Adesso basta” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la diretta di lunedì 3 gennaio 2022, Pago aveva dichiarato di adire a vie legali dopo le parole di Giacomo Urtis nei confronti della ex moglie e madre di suo figlio, Miriana Trevisan. Ora il cantante torna alla carica avvisando: “La lista dei fortunati si sta allungando”. Il Grande Fratello Vip si sta infuocando. Pago aveva già anticipato in una stories che avrebbe preso provvedimenti legali a tutela della sua famiglia, pur volendo aspettare l’uscita dalla casa del Grande Fratello di Miriana Trevisan. Pochi minuti fa, considerato quanto successo nelle ultime ore all’interno della casa del GfVip, ha spiegato che “la lista dei fortunati” si sta allungando: Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la diretta di lunedì 3 gennaio 2022,aveva dichiarato di adire a vie legali dopo le parole di Giacomo Urtis nei confronti della ex moglie e madre di suo figlio,. Ora il cantante torna alla carica avvisando: “La lista dei fortunati si sta allungando”. Il Grande Fratello Vip si sta infuocando.aveva già anticipato in una stories che avrebbe preso provvedimenti legali a tutela della sua famiglia, pur volendo aspettare l’uscita dalla casa del Grande Fratello di. Pochi minuti fa, considerato quanto successo nelle ultime ore all’interno della casa del GfVip, ha spiegato che “la lista dei fortunati” si sta allungando: Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan - tobefreeforever : RT @fanpage: #Gfvip, Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan - infoitcultura : Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan: “La lista dei fortunati si allunga” - fanpage : #Gfvip, Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan - ilgiomba : #katiaricciarelli dice a #LuluSelassie 'scimmia' e la invitata inoltre a tornare nel suo paese, a #MirianaTrevisan… -