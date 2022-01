“Paesaggio dentro” | la personale di Antonella Linda Barone a Roma

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La galleria Art GAP diaccoglie dall’8 al 14 Gennaio la mostra” di– L’inaugurazione della mostradisi terrà Sabato 8 Gennaio 2022 ore 18:00 presso la Galleria ART G.A.P. Gallery in Via di Santa Maria in Monticelli 66, 00186,. La mostra, curata da Federica Fabrizi, sarà aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:30. “Nella mostra”, presentata daL., troviamo una selezione di dipinti ad olio e acrilico che raccontano ...