Padova, sequestrati 10 milioni di articoli di bigiotteria non sicuri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Padova – I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in occasione delle imminenti vendite in saldo della collezione invernale, hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti non sicuri o recanti marchi mendaci. Un’approfondita analisi di rischio, integrata da un’accurata attività informativa e di osservazione, ha permesso ai Baschi Verdi del Gruppo di selezionare un operatore economico Padovano, specializzato nel settore del fashion jewellery, operante presso il Centro Ingrosso Cina del capoluogo, dove, a inizio settimana, veniva individuato e sottoposto a sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria importati direttamente dalla Cina e ammontante a 10 milioni ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale di, in occasione delle imminenti vendite in saldo della collezione invernale, hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti nono recanti marchi mendaci. Un’approfondita analisi di rischio, integrata da un’accurata attività informativa e di osservazione, ha permesso ai Baschi Verdi del Gruppo di selezionare un operatore economicono, specializzato nel settore del fashion jewellery, operante presso il Centro Ingrosso Cina del capoluogo, dove, a inizio settimana, veniva individuato e sottoposto a sequestro un intero carico didiimportati direttamente dalla Cina e ammontante a 10...

