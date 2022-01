Ospedali, i ricoveri crescono in 13 Regioni: il 20% dei posti letto disponibili nei reparti è occupato da pazienti Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nei reparti Ospedalieri italiani un posto letto ogni cinque è occupato da un paziente ricoverato per Covid. I ricoveri sono in continuo aumento e nelle ultime 24 ore il tasso di occupazione è cresciuto in 13 Regioni, arrivando a livello nazionale a toccare appunto quota 2o%. A questi dati va aggiunta la situazione sempre più critica anche nei reparti di rianimazione: i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid restano al 15% a livello nazionale ma crescono in 6 Regioni. Con la Liguria che continua ad avere valori sopra le soglie previste per il passaggio in zona arancione. Guardando ai posti in area non critica, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Neieri italiani un postoogni cinque èda un paziente ricoverato per. Isono in continuo aumento e nelle ultime 24 ore il tasso di occupazione è cresciuto in 13, arrivando a livello nazionale a toccare appunto quota 2o%. A questi dati va aggiunta la situazione sempre più critica anche neidi rianimazione: iin terapia intensiva occupati daconrestano al 15% a livello nazionale main 6. Con la Liguria che continua ad avere valori sopra le soglie previste per il passaggio in zona arancione. Guardando aiin area non critica, i ...

