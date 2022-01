Oroscopo di Barbanera 5 gennaio | le stelle di questo mercoledì

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Se convincerete il partner a perseguire insieme un obiettivo, riuscirete anche ad evidenziare ciò che vi unisce e a dare giusto peso alle diverse risorse. Toro (21/4 – 20/5) – Chi è solo proverà una grande attrazione per qualcuno conosciuto da poco e in modo imprevisto. Chi è in coppia intensificherà e consoliderà l'intesa. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi aiuterà a non farvi coinvolgere in affari inconcludenti e poco redditizi, occhio però a Giove che continua la sua orbita ostile al segno. Cancro (22/6 – 22/7) – A causa di Plutone sfavorevole, un'inezia rischia di accendere la miccia di una polveriera. Non consentite alle emozioni di mettere a tacere la razionalità.