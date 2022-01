Omicron sfugge ai tamponi | quasi il 40% dei test rapidi dà falsi negativi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)si fa strada pressoché indisturbato. E così sarà ancora se è vero che il virus pronto a diventare prevalente anche in Italia continuerà a sfuggire al tracciamento. Perché questo avviene nel ...

Spiega infatti l'esperto: "Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive alla variantepuò risultare negativo ai test rapidi , quasi 1 su 2", spiega Rasi. " Ora più che ...Rasi: "La variantenon riconosciuta dai tamponi antigenici" "Con la variantedestinata a diventare predominante, i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova ...La variante Omicron di Sars Cov 2 – non solo buca parzialmente i vaccini – ma sfugge ai tamponi rapidi che rischiano di diventare inutili. Quasi uno su due è infatti un falso negativo secondo Guido Ra ...La nuova versione del Covid sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati', spiega il consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figli ...