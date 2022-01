Omicron: cosa sappiamo, cosa può succedere, cosa possiamo fare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il dottor Guido Silvestri sulla pagina Facebook Pillole di Ottimismo prova a mettere un po’ di ordine sulle tumultuose scoperte di questi ultimo giorni su Omicron, cercando di essere accurato, chiaro e comprensibile. Pillole di ottimismo cerca di ragionare in modo scientifico sui dati dei contagi Covid, della malattia, dei vaccini. L’ottimismo della conoscenza, spiegano gli amministratori, lo stesso Guido Silvestri e Chiara Barbieri Ardigò. cosa sappiamo 1. Omicron è molto diverso da Delta e dalla altre varianti di SARS-CoV-2, con 45 mutazioni amino-acidiche rispetto allo strain Wuhan, di cui 30 nella proteina Spike e ben 15 nel Receptor Binding Domain (RBD), che è la parte di Spike che si lega al recettore ACE2. 2. Omicron è chiaramente più trasmissibile di Delta ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il dottor Guido Silvestri sulla pagina Facebook Pillole di Ottimismo prova a mettere un po’ di ordine sulle tumultuose scoperte di questi ultimo giorni su, cercando di essere accurato, chiaro e comprensibile. Pillole di ottimismo cerca di ragionare in modo scientifico sui dati dei contagi Covid, della malattia, dei vaccini. L’ottimismo della conoscenza, spiegano gli amministratori, lo stesso Guido Silvestri e Chiara Barbieri Ardigò.1.è molto diverso da Delta e dalla altre varianti di SARS-CoV-2, con 45 mutazioni amino-acidiche rispetto allo strain Wuhan, di cui 30 nella proteina Spike e ben 15 nel Receptor Binding Domain (RBD), che è la parte di Spike che si lega al recettore ACE2. 2.è chiaramente più trasmissibile di Delta ...

