Omicron, cancellato anche il Carnevale di Rio De Janeiro: troppi contagi durante le festività (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La diffusione senza freni della nuova variante Omicron del coronavirus colpisce anche una delle manifestazioni più attese e amate dai brasiliani: per il secondo anno consecutivo è stata annunciata la cancellazione delle sfilate del Carnevale di Rio De Janeiro. A comunicarlo sono state le autorità della città meravigliosa: “Il Carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato il sindaco Eduardo Paes in una diretta sui social network, spiegando le difficoltà nel controllare questi festeggiamenti in un periodo d’aumento di contagi dovuti anche alle riunioni delle festività. La decisione della giunta è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti dei gruppi musicali di quartiere, i blocos. La sfilata delle scuole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La diffusione senza freni della nuova variantedel coronavirus colpisceuna delle manifestazioni più attese e amate dai brasiliani: per il secondo anno consecutivo è stata annunciata la cancellazione delle sfilate deldi Rio De. A comunicarlo sono state le autorità della città meravigliosa: “Ildi strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato il sindaco Eduardo Paes in una diretta sui social network, spiegando le difficoltà nel controllare questi festeggiamenti in un periodo d’aumento didovutialle riunioni delle. La decisione della giunta è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti dei gruppi musicali di quartiere, i blocos. La sfilata delle scuole ...

Advertising

GreenbayMary : @SolariPaolo @lelivrepenseur @markorusso69 Si è cancellato quando ormai stava vaneggiando di omicron come vaccino '… - Mikael2023 : Omicron, parla Tarro: “La pandemia è finita, ormai è normale influenza” già cancellato da google chissà perché..… - rep_firenze : Omicron mette in ginocchio il Maggio: cancellato il concerto del 4 gennaio [aggiornamento delle 17:56]… - sibilla75 : @schiva_questa No no è perché Sofy ha retwittato una scema che dice che 'Omicron è un virus realizzato con topi uma… - marmori60 : RT @Libero_official: #Lockdown totale per i non vaccinati già a partire dal #31dicembre: è l'ipotesi che il governo sta valutando per porre… -