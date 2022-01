Omicidio Varese, per il Gip "il bambino era consapevole" Paitoni: "So che fa schifo uccidere il proprio figlio" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Lo straccio in bocca indica efferatezza e determinazione nell'autore del delitto e induce a pensare alla consapevolezza del piccolo Daniele che qualcosa di tremendo stava per accadergli". E' quanto scrive il gip di Varese nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Lo straccio in bocca indica efferatezza e determinazione nell'autore del delitto e induce a pensare allazza del piccolo Daniele che qualcosa di tremendo stava per accadergli". E' quanto scrive il gip dinell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Omicidio Varese, Paitoni: 'So che fa schifo uccidere il proprio figlio' - zazoomblog : Omicidio Varese “bella giornata con Daniele”: sms Paitoni dopo aver ucciso figlio - #Omicidio #Varese #“bella… - telodogratis : Omicidio Varese, “bella giornata con Daniele”: sms Paitoni dopo aver ucciso figlio - QdSit : Davide Paitoni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni e aver tentato di uccidere la moglie con diverse col… - infoitinterno : Omicidio Varese, 'Paitoni ha ucciso il figlio per punire la moglie' -