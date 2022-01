Omicidio Varese, "Paitoni ha ucciso il figlio per punire la moglie" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davide Paitoni, il 40enne che ha ucciso il figlio di 7 anni, ha agito per "'punire' la moglie". E' questo il movente che viene indicato dal gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato il fermo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davide, il 40enne che haildi 7 anni, ha agito per "'' la". E' questo il movente che viene indicato dal gip diGiuseppe Battarino che ha convalidato il fermo ...

Advertising

GiuliaFiorent13 : RT @Adnkronos: 'Bella giornata con Daniele', sms di Davide Paitoni alla moglie dopo aver ucciso il figlio. - Adnkronos : 'Bella giornata con Daniele', sms di Davide Paitoni alla moglie dopo aver ucciso il figlio. - TV7Benevento : Omicidio Varese, 'Paitoni ha ucciso il figlio per punire la moglie'... - fisco24_info : Omicidio Varese, 'bella giornata con Daniele': sms Paitoni dopo aver ucciso figlio: Il gip: 'Freddezza criminale'.… - BabbaiFabry : RT @spinax64: La ministra “migliore” #Cartabia invia gli ispettori per un giudice che non ha saputo prevedere un omicidio a Varese. Nessun… -