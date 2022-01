Omicidio Varese, “bella giornata con Daniele”: sms Paitoni dopo aver ucciso figlio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) dopo aver sgozzato il piccolo Daniele scrive alla moglie dicendo di aver passato “una bella giornata” con lui. Davide Paitoni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni, dopo l’Omicidio ha inviato due messaggi alla donna dalla quale si stava separando, mostrando una “freddezza criminale e una organizzazione del pensiero e dell’azione del tutto sintonizzate con la premeditazione dei delitti”, scrive nell’ordinanza il gip di Varese Giuseppe Battarino. dopo aver sgozzato il piccolo Daniele scrive alla moglie dicendo di aver passato “una bella giornata” con lui. Un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022)sgozzato il piccoloscrive alla moglie dicendo dipassato “una” con lui. Davide, in carcere perildi 7 anni,l’ha inviato due messaggi alla donna dalla quale si stava separando, mostrando una “freddezza criminale e una organizzazione del pensiero e dell’azione del tutto sintonizzate con la premeditazione dei delitti”, scrive nell’ordinanza il gip diGiuseppe Battarino.sgozzato il piccoloscrive alla moglie dicendo dipassato “una” con lui. Un ...

