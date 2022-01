Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doveva giocarsi a Santo Stefano, ma il Covid-19 l’ha fermata. Stavolta non ci sono problemi: Olimpia Milano e Virtus Bologna scendono in campo per lo scontro tra le prime due della classifica di Serie A 2021-2022, nonché ultime finaliste scudetto. Si tratta anche della sfida tra due dei maggiori allenatori italiani dell’era moderna: Ettore Messina e Sergio Scariolo. I due si sono affrontati un po’ in tutti i campi e in tutti i ruoli, dalla Serie A all’Eurolega alla NBA, da allenatori a vice. Nel massimo campionato, in particolare, non si confrontano da più di trent’anni, da quei quattro confronti a cavallo tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90. Allora sulla panchina della Virtus c’era proprio Messina, mentre su quella di Pesaro c’era Scariolo. Olimpia AX ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doveva giocarsi a Santo Stefano, ma il Covid-19 l’ha fermata. Stavolta non ci sono problemi:scendono in campo per lo scontro tra le prime due della classifica diA 2021-2022, nonché ultime finaliste scudetto. Si tratta anche della sfida tra due dei maggiori allenatori italiani dell’era moderna: Ettore Messina e Sergio Scariolo. I due si sono affrontati un po’ in tutti i campi e in tutti i ruoli, dallaA all’Eurolega alla NBA, da allenatori a vice. Nel massimo campionato, in particolare, non si confrontano da più di trent’anni, da quei quattro confronti a cavallo tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90. Allora sulla panchina dellac’era proprio Messina, mentre su quella di Pesaro c’era Scariolo.AX ...

Advertising

TheTokenSniper : RT @PSSportsIT: #Basket, si riparte dopo lo stop per #Covid #OlimpiaMilano vs #VirtusBologna Le ultime sul match -> - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: E INTANTO IL CALENDARIO PREME «Troviamo già ben quattro recuperi all'interno di queste 18 partite, mentre il dato che… - 33Tigri : Del 2021 porterò nel cuore quella sera in Bari Vecchia in cui esco da una porticina in infradito, maglia rossa “Oli… - mrsgiallo : Domani su rai2 fanno Olimpia Milano vs Virtus Bologna MI TREMA IL CULO NON VEDO L'ORA - SportRepubblica : Basket, per l'Olimpia Armani è sfida dimezzata con la Virtus Bologna [aggiornamento delle 21:51] -