Obbligo vaccinale per over 60 e fragili? Le ipotesi del governo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo insegnanti, membri delle forze dell'ordine e personale sanitario, la prossima categoria per la quale potrebbe essere disposto l'Obbligo vaccinale in Italia è quella degli over 60: soggetti fragili, per i quali l'immunizzazione è fortemente consigliata perché previene il rischio di sviluppare la malattia in forma grave e di finire in ospedale. Secondo alcune stime sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione, e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto nel pomeriggio il punto con i ministri Roberto Speranza, Patrizio Bianchi, Roberto Brunetta e con il commissario Francesco Figliuolo in vista del Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere mercoledì pomeriggio.

