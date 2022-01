Obbligo vaccinale per over 60 e fragili | il piano del governo contrastare la variante Omicron

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Oltre al Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori, per rallentare i contagi Covid il Governo sta valutando la possibilità di varare l'per i soggetti più fragili e a rischio, come ad esempio gli over 60. L'ipotesi è stata riportata da Ansa che ricorda come siano 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora ...Giorgetti e Draghi allo scontro. Lega contraria all'Il governo è lontano da un'intesa sulle nuove restrizioni per fronteggiare l'avanzata della variante omicron in Italia . Il consiglio dei ministri in programma per oggi si annuncia ...Questa e il super green pass per tutti coloro che lavorano, misura peraltro contrastata da alcune forze della maggioranza, sono le ipotesi al vaglio del governo, che oggi si riunisce in consiglio dei ...Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori che hanno scelto di non immunizzarsi. E' la richiesta avanzata dalle Regioni al governo nei giorni in cui la variante Omicron fa dilagare i contagi in Italia.