Obbligo vaccinale per lavoratori over 60 e fragili: maggioranza spaccata. Oggi cabina di regia e Cdm (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – Obbligo vaccinale per lavoratori over 60 e fragili: è l’opzione allo studio per evitare il super green pass obbligatorio per lavorare, che vede la maggioranza spaccata. Il governo Oggi nel Consiglio dei ministri decide la nuova stretta anti Covid. Tra le altre misure, via libera alla terza dose per chi ha più di 12 anni, nuove regole per lo smart working. Prima del Cdm il governo incontrerà i presidenti di Regione. Ma fondamentale sarà trovare la quadra nella cabina di regia, perché i partiti di maggioranza sono divisi sulle misure allo studio. Obbligo vaccinale per i lavoratori over ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen –per60 e: è l’opzione allo studio per evitare il super green pass obbligatorio per lavorare, che vede la. Il gnonel Consiglio dei ministri decide la nuova stretta anti Covid. Tra le altre misure, via libera alla terza dose per chi ha più di 12 anni, nuove regole per lo smart working. Prima del Cdm il gno incontrerà i presidenti di Regione. Ma fondamentale sarà trovare la quadra nelladi, perché i partiti disono divisi sulle misure allo studio.per i...

