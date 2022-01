Obbligo vaccinale per gli over 60, sul tavolo il super pass per il lavoro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra le altre ipotesi allo studio per raffreddare la curva epidemiologica ci sarà un chiarimento sullo smart working Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra le altre ipotesi allo studio per raffreddare la curva epidemiologica ci sarà un chiarimento sullo smart working

Advertising

ladyonorato : In Francia il Parlamento ha RESPINTO la proposta di legge per l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Solo in Italia… - GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Covid, Giovanni Frajese: 'Vorremmo confronto con Cts su basi scientifiche. OBBLIGO VACCINAL… - AndreaMarcucci : Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tut… - nerimatteo : RT @dottorbarbieri: ?? La mediazione, TUTTORA IN CORSO, del Presidente del Consiglio riguarderebbe 1. la terza dose (volontaria) per gli ov… - ginIemon : RT @acetilcoglione: Se avessero introdotto l'obbligo vaccinale invece di 4000 norme diverse eccezioni casi particolari mascherina on/off gr… -