Obbligo vaccinale per gli over 50. Niente Super Pass al lavoro per gli under (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Obbligo vaccinale per tutti gli over 50, estensione del green Pass semplice a estetisti, barbieri, parrucchieri, agli uffici pubblici, postali e bancari e a numerose attività commerciali. È questo il compromesso emerso dopo alcuni giorni di animate discussioni fra Mario Draghi e i partiti di maggioranza, tradotto in un decreto varato in serata dal Consiglio dei ministri. Una giornata che era iniziata con il Pd che aveva chiesto l’Obbligo vaccinale per tutti, gli alleati del Movimento 5 stelle che avevano replicato giammai, siamo contrari, la Lega che aveva conferito il via libera ma solo per gli over 60, Forza Italia sulla posizione che così sarebbe stato inutile, e si sarebbe dovuta abbassare l’asticella fin sulla soglia dei 40. Raccontano di un Mario Draghi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per tutti gli50, estensione del greensemplice a estetisti, barbieri, parrucchieri, agli uffici pubblici, postali e bancari e a numerose attività commerciali. È questo il compromesso emerso dopo alcuni giorni di animate discussioni fra Mario Draghi e i partiti di maggioranza, tradotto in un decreto varato in serata dal Consiglio dei ministri. Una giornata che era iniziata con il Pd che aveva chiesto l’per tutti, gli alleati del Movimento 5 stelle che avevano replicato giammai, siamo contrari, la Lega che aveva conferito il via libera ma solo per gli60, Forza Italia sulla posizione che così sarebbe stato inutile, e si sarebbe dovuta abbassare l’asticella fin sulla soglia dei 40. Raccontano di un Mario Draghi ...

