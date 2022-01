Obbligo vaccinale over 50 e Super green pass, bozza decreto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Super green pass obbligatorio per i lavoratori over 50, che dovranno essere vaccinati o guariti, dal 15 febbraio 2022. Obbligo di vaccino per gli over 50 che non lavorano. Sono, secondo la bozza del decreto all’esame del Consiglio dei ministri, le nuove misure per contrastare l’aumento dei contagi legati alla variante Omicron in Italia. Il Super green pass è obbligatorio per i lavoratori over 50 “a decorrere dal 15 febbraio 2022”. I lavoratori over 50 non in possesso del Super green pass “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)obbligatorio per i lavoratori50, che dovranno essere vaccinati o guariti, dal 15 febbraio 2022.di vaccino per gli50 che non lavorano. Sono, secondo ladelall’esame del Consiglio dei ministri, le nuove misure per contrastare l’aumento dei contagi legati alla variante Omicron in Italia. Ilè obbligatorio per i lavoratori50 “a decorrere dal 15 febbraio 2022”. I lavoratori50 non in possesso del“al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza ...

