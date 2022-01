Obbligo Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con la nuova stretta anti Covid, che prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l’Obbligo vaccinale per chi ha Superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l’Obbligo – finora non previsto – di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con la nuova stretta anti Covid, che prevede ilper gli50 suldie l’vaccinale per chi haato la soglia dei 50 anni ed è senza. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire ilaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario ilsemplice, ovvero l’– finora non previsto – di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di ...

