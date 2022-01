Obbligo di vaccino per over 50. Super Green Pass: voto unanime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Obbligo vaccinale per gli over 50 viene fissato "fino al 15 giugno 2022". Le sanzioni per chi è trovato sul luogo di lavoro senza Green Pass sono stabilite in somme tra i 600 e i 1500 euro. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'vaccinale per gli50 viene fissato "fino al 15 giugno 2022". Le sanzioni per chi è trovato sul luogo di lavoro senzasono stabilite in somme tra i 600 e i 1500 euro. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - TgLa7 : #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - ildicece : RT @strange_days_82: @mgmaglie Un grandissimo intervento della Maglie 2/2 #controcorrente #Maglie #nogreenpassobbligatorio #obbligo #vacci… - ignaziore : RT @mrk4m1: La corte costituzionale da anni ha sancito i criteri che devono essere rispettati per imporre obbligo vaccinale. Tra questi c'è… -