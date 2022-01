Obbligo di vaccino per gli over 50, green pass base per negozi e uffici (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel corso di un Consiglio dei ministri politicamente infuocato la Lega ha fatto muro e ha ottenuto che per l’accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici sia sufficiente il green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel corso di un Consiglio dei ministri politicamente infuocato la Lega ha fatto muro e ha ottenuto che per l’accesso ai servizi alla persona, ai, alle banche e glipubblici sia sente il, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che pero guarigione

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - TgLa7 : #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - MaxxMono : RT @giubileif: Si va verso l’obbligo vaccinale per andare dal parrucchiere, dall’estetista e in banca, prossimo passo quale sarà? Vietare s… - cdaria1 : RT @PLWilds: Il 100% delle morti per vaccino Covid-19 sono state causate dal 5% dei lotti prodotti secondo i dati ufficiali del governo. Da… -