Nuovo decreto, ok dal Cdm: salta il super green pass per i servizi, vaccino obbligatorio per over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è concluso un Consiglio dei Ministri che ha visto forti contrapposizioni nella maggioranza del governo Draghi. Sul tavolo, in particolare, l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, con il super green pass per i lavoratori, che di fatto dovranno essere vaccinati o guariti dal Covid-19. salta però il certificato verde rafforzato per i servizi alla persona, dagli estetisti ai parrucchieri, i quali potranno continuare a ricevere clienti muniti del green pass regolare. Una decisione arrivata per la forte contrarietà della Lega alla proposta. Cdm unanime sull'obbligo di vaccinazione per gli over 50 Il Consiglio dei Ministri convocato dopo l'incontro della cabina di regia e con le Regioni si è concluso. Approvato ...

