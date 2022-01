Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50, Super Green Pass per andare (anche) dal parrucchiere, le novità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ iniziato da poco il Consiglio dei Ministri, ma in cabina di regia nel pomeriggio sono state tante le ipotesi avanzate per frenare l’avanzata del virus e della sua variante, l’Omicron, quella che sta facendo registrare un boom di contagi in Italia (e non solo). Solo oggi nel nostro Paese si sono registrati oltre 189 mila casi e 231 morti ed è per questo che il Governo starebbe pensando a un Nuovo Decreto, con ulteriori misure e restrizioni per rallentare la curva dei positivi. Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50 Stando alla bozza del Nuovo Decreto riportata dall’Ansa, l’obbligo vaccinale verrà presto imposto agli over 50 e sarà ‘valido’ fino al 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ iniziato da poco il Consiglio dei Ministri, ma in cabina di regia nel pomeriggio sono state tante le ipotesi avanzate per frenare l’avanzata del virus e della sua variante, l’Omicron, quella che sta facendo registrare un boom di contagi in Italia (e non solo). Solo oggi nel nostro Paese si sono registrati oltre 189 mila casi e 231 morti ed è per questo che il Gno starebbe pensando a un, con ulteriori misure e restrizioni per rallentare la curva dei positivi.per gli50 Stando alla bozza delriportata dall’Ansa, l’verrà presto imposto agli50 e sarà ‘valido’ fino al 15 ...

Advertising

Corriere : ?? Il governo pensa all'obbligo vaccinale per over 60 (o forse over 50) e nuove categorie di lavoratori pubblici e p… - Corriere : Il nuovo decreto sull’obbligo vaccinale e sulla scuola: alle 15 prevista la cabina di regia - Corriere : Super green pass obbligatorio per over 60 e per altri lavoratori: il piano per il nuovo decreto - theferroniz : da quando c’è il nuovo governo avessi capito una volta un cazzo di decreto quando basterebbe scrivere VACCINATEVI PEZZI DI MERDA - Pierluigibac : Obbligo vaccinale per over 50 e super Green pass esteso, nuova stretta. In arrivo il nuovo decreto Covid… -