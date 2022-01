Nuovo decreto, il Governo verso l’obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ in corso in questi momenti la cabina di regia a Palazzo Chigi perché il Governo deve decidere, e in fretta, per arginare la diffusione del virus, rallentare la corsa della sua variante che sta facendo registrare ogni giorno in Italia un’impennata di casi. Nuove regole, nuove restrizioni e addirittura l’obbligo vaccinale per gli over 50. Leggi anche: Covid, il Pd chiederà l’obbligo vaccinale in cabina di regia e Cdm Obbligo vaccinale per gli over 50 Come riporta l’Ansa, tra le ipotesi, che sembra sempre più concreta, anche quella di introdurre l’obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. Un orientamento che starebbe emergendo dalla cabina di regia che è in corso, lo ripetiamo, in questi momenti. I partiti PD, Iv e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ in corso in questi momenti la cabina di regia a Palazzo Chigi perché ildeve decidere, e in fretta, per arginare la diffusione del virus, rallentare la corsa della sua variante che sta facendo registrare ogni giorno in Italia un’impennata di casi. Nuove regole, nuove restrizioni e addiritturaper gli50. Leggi anche: Covid, il Pd chiederàin cabina di regia e Cdm Obbligoper gli50 Come riporta l’Ansa, tra le ipotesi, che sembra sempre più concreta, anche quella di introdurredi vaccino per chi ha più di 50 anni. Un orientamento che starebbe emergendo dalla cabina di regia che è in corso, lo ripetiamo, in questi momenti. I partiti PD, Iv e ...

