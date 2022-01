Nuovo decreto Covid, verso l'obbligo di vaccino per gli over 50. E Super Green pass per il lavoro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per il Nuovo decreto. Il Governo sta per varare le nuove misure per il contenimento della pandemia di Covid, che vede numeri di casi e di decessi in costante ascesa a causa dell'impatto ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per il. Il Gno sta per varare le nuove misure per il contenimento della pandemia di, che vede numeri di casi e di decessi in costante ascesa a causa dell'impatto ...

Advertising

Corriere : ?? Il governo pensa all'obbligo vaccinale per over 60 (o forse over 50) e nuove categorie di lavoratori pubblici e p… - Corriere : Il nuovo decreto sull’obbligo vaccinale e sulla scuola: alle 15 prevista la cabina di regia - Corriere : Super green pass obbligatorio per over 60 e per altri lavoratori: il piano per il nuovo decreto - Zampaglion : RT @dilul68: Da nani, ballerine, scimmie e pagliacci ci si può aspettare poco di serio, ma il decreto fascistissimo andrebbe comunque in co… - La_brus : Bozza nuovo decreto. Scuola: alle elementari con 1 contagio tutti in presenza con test, con 2 tutti in Dad. Alle su… -