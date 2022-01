Nuovo decreto Covid per la scuola: in dad alla primaria con 2 casi, alle medie e alle superiori con 3 positivi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) scuola, si cambia. Il rientro in classe, previsto ormai in quasi tutte le regioni il 10 gennaio, sarà scandito da nuove regole per Dad e quarantene , con il ritorno della distinzione tra vaccinati e non... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022), si cambia. Il rientro in classe, previsto ormai in quasi tutte le regioni il 10 gennaio, sarà scandito da nuove regole per Dad e quarantene , con il ritorno della distinzione tra vaccinati e non...

Advertising

petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - SkyTG24 : #Covid, #Cdm approva nuovo decreto: obbligo vaccino per tutti gli over 50 fino al 15 giugno - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spiegare… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Giravolta sul Super Green pas… -