Nuovo decreto Covid, obbligo vaccinale per tutto il personale che lavora all’università. No per gli studenti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'estensione dell'obbligo vaccinale, senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'estensione dell', senza limiti di età, ailchenelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli, invece, continua a valere il precedentedi green pass. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Giravolta sul Super Green… - Biagio64229173 : Nuovo decreto e nessuno ha capito nulla.... dov'è la novità??? #decreto #COVID?19 - newsdinapoli : Ufficiale: obbligo di vaccino per gli over 50. Ecco il nuovo decreto #Sanità -