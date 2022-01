Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al Covid, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal Covid, ...

