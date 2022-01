Nuove misure anti Covid, il disagio dei ministri della Lega: “Non siamo disposti ad accettare tutto” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “siamo responsabilmente al governo ma non acquiescenti a misure, come gli obblighi che incidono profondamente sulla libertà al lavoro che è tutelata dalla Costituzione o a misure senza fondamento scientifico visto che la maggioranza assoluta dei ricoverati Covid ha ben più di 60 anni”. Così i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, con una nota diramata con il consiglio dei ministri ancora in corso. “Inoltre – sottolineano i leghisti – manca l’assunzione esplicita di responsabilità dello Stato quando si introduce un obbligo vaccinale. Formuleremo inoltre una proposta per consentire l’anticipo del tfr a chi è rimasto senza stipendio perché sospeso dal lavoro per permettere il sostegno delle famiglie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “responsabilmente al governo ma non acquiescenti a, come gli obblighi che incidono profondamente sulla libertà al lavoro che è tutelata dalla Costituzione o asenza fondamento scientifico visto che la maggioranza assoluta dei ricoveratiha ben più di 60 anni”. Così iGiancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, con una nota diramata con il consiglio deiancora in corso. “Inoltre – sottolineano i leghisti – manca l’assunzione esplicita di responsabilità dello Stato quando si introduce un obbligo vaccinale. Formuleremo inoltre una proposta per consentire l’cipo del tfr a chi è rimasto senza stipendio perché sospeso dal lavoro per permettere il sostegno delle famiglie ...

