Nuova stretta anti-Covid, obbligo vaccino per gli over 50. Cosa cambia col nuovo decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) obbligo vaccinale per gli "over 50" fino al 15 giugno, dipendenti senza Green pass sospesi e senza stipendio, lasciapassare "base" per andare in banca, alle poste e nei negozi. Arriva la stretta del governo per cercare di arginare l'ondata di nuovi contagi, una raffica di nuove misure che rendono sempre più difficile andare in giro senza aver fatto il vaccino, anche se appunto solo sopra i 50 anni sarà tassativo fare l'iniezione. Il testo finale del decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri dopo un duro confronto tra le forze di maggioranza e dopo la cabina di regia convocata dallo stesso premier Mario Draghi. "I provvedimenti vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche

