Nuova stretta anti-Covid, in Italia obbligo vaccinale per gli over 50: firmato il decreto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con la Nuova stretta anti Covid, che prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l’obbligo per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi, dopo l’alzata di scudi in Cdm della Lega. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l’obbligo – finora non previsto – di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo. Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è terminato dopo circa due ore e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – Via libera del Consiglio dei ministri allegge con la, che prevede il Super green pass per gli50 sul posto di lavoro e l’per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaportorafforzato per accedere a servizi e negozi, dopo l’alzata di scudi in Cdm della Lega. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l’– finora non previsto – di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo. Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è terminato dopo circa due ore e ...

