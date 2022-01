“Nulla tenaci invia est via” | Spyker risorge nel 2022

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Nessuna via è preclusa ai”. Questa è la traduzione della frase latina che riporta il titolo, che altri non è che il motto della casa che nelha annunciato il suo rientro in corsa: la. La casa olandese, finita in bancarotta per ben due volte, ha comunicato che quest’anno riprenderà la sua