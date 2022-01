Nucleare: ministro Francia, ‘testo proposto da Ue conferma che è energia sicura e low carbon’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parigi, 5 gen. (Adnkronos) – Il testo della Commissione Ue inviato agli Stati membri in materia di tassonomia verde “che è proposto ma non ancora adottato è un testo che dice chiaramente che il Nucleare è un’energia low carbon, sicura e che ci offre gli strumenti per finanziare i nostri progetti nell’ambito della finanza sostenibile. E’ una tappa decisiva per la nostra filiera Nucleare, per il nostro mix energetico. Il Nucleare garantisce un’energia stabile, a buon mercato e accessibile”. Ad affermarlo è il ministro francese con delega all’Industria, Agnès Pannier-Runacher intervenendo al Senato transalpino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parigi, 5 gen. (Adnkronos) – Il testo della Commissione Ue inviato agli Stati membri in materia di tassonomia verde “che èma non ancora adottato è un testo che dice chiaramente che ilè un’low carbon,e che ci offre gli strumenti per finanziare i nostri progetti nell’ambito della finanza sostenibile. E’ una tappa decisiva per la nostra filiera, per il nostro mix energetico. Ilgarantisce un’stabile, a buon mercato e accessibile”. Ad affermarlo è ilfrancese con delega all’Industria, Agnès Pannier-Runacher intervenendo al Senato transalpino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

