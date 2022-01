Novak e Novax | ma l' Australia gli dice sì

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Clamorosa esenzione dal vaccino per Djokovic che così sarà nel tabellone e fa esplodere le polemiche: la legge non è uguale per tutti? di PAOLO FRANCI

Clamorosa esenzione dal vaccino per Djokovic che così sarà nel tabellone e fa esplodere le polemiche: la legge non è uguale per tutti? di PAOLO FRANCILo chiameremo 'Djocovid'. Bastava sostituirgli qualche sillaba, la condanna morale diDjokovic era già scritta. Prima ancora che sfruttasse tutto il suo potere e, dopo tanti silenzi, riapparisse su ...Lo chiameremo “Novax Djocovid”. Bastava sostituirgli qualche sillaba, la condanna morale di Novak Djokovic era già scritta. Prima ancora che sfruttasse tutto il suo potere e, ...Le circostanze, e le coincidenze con precedenti prese di posizione di Djokovic, mettono in cattiva luce sia lui sia le autorità scientifiche (e non) australiane. Ma le prove della presunta farsa non c ...