Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia! Il tennista ha presentato un visto non valido (Di mercoledì 5 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - MancoUnEuro : RT @QLexPipiens: Adesso misuriamo gli attributi al numero 2 nel ranking del tennis... - RamellaUgo : RT @Marco_dreams: Un applauso al Primo Ministro australiano: “Novak Djokovic non può essere un privilegiato”. Il veto del primo ministro au… -