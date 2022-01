Novak Djokovic, respinto il visto per l’Australia. Ritorno in Serbia per il numero 1 del mondo: addio Australian Open (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come hanno riportato per primi il Sydney Morning Herald e il The Age, a Novak Djokovic è stato respinto il visto che avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli Australian Open, ma che, in realtà, era stato inviato in forma errata dal team del giocatore serbo. Il numero 1 al mondo, dunque, dovrà ora far Ritorno in patria. Come scrive Paul Sakkal, fonti vicine alla situazione riportano che dovrà ripartire al più tardi giovedì, mentre i suoi avvocati stanno cercando di trovare il modo di fare un qualche tipo di ricorso contro la decisione. Ulteriore conferma la porta il Ministro della Salute Australiano, Greg Hunt. Novak Djokovic non può entrare in Australia! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come hanno riportato per primi il Sydney Morning Herald e il The Age, aè statoilche avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli, ma che, in realtà, era stato inviato in forma errata dal team del giocatore serbo. Il1 al, dunque, dovrà ora farin patria. Come scrive Paul Sakkal, fonti vicine alla situazione riportano che dovrà ripartire al più tardi giovedì, mentre i suoi avvocati stanno cercando di trovare il modo di fare un qualche tipo di ricorso contro la decisione. Ulteriore conferma la porta il Ministro della Saluteo, Greg Hunt.non può entrare in Australia! ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - GraziaMontefal2 : RT @Marco_dreams: Un applauso al Primo Ministro australiano: “Novak Djokovic non può essere un privilegiato”. Il veto del primo ministro au… - GreenMidnight1 : RT @GeorgeSpalluto: +++Revocato il visto a #Djokovic che è stato invitato a lasciare il paese. Non ha dimostrato alla Border Force prove su… -