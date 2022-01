Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, disputerà gli Australian Open (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di tennis. Li ha vinti nove volte, non sarebbe una novità la sua partecipazione. Invece lo diventa ai tempi del Covid, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di. Li ha vinti nove volte, non sarebbe una novità la sua partecipazione. Invece lo diventa ai tempi del Covid, ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - sportface2016 : +++Esenzione per Novak #Djokovic: potrà giocare gli #AustralianOpen+++ #Covid_19 - zephira_137 : RT @ParcodiGiacomo: Novak #Djokovic ha detto 'no' a un vaccino che immunizza, garantisce di non contagiarsi, non finire in ti, non morire d… - Luigi90397177 : @EnricoLetta Ce ne fossero come lui! -