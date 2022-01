Novak Djokovic non può entrare in Australia! Cancellato il visto. Il Presidente della Serbia: “Combattiamo per lui” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 22.25. Il visto di Novak Djokovic è stato Cancellato! Il tennista non può entrare in Australia e deve tornare a casa col primo aereo utile. Attendiamo ulteriori sviluppi. Stante così le cose, il serbo non giocherà gli Australian Open. — AGGIORNAMENTO ORE 22.10. Aleksandr Vucic, Presidente della Repubblica di Serbia, è stato al telefono con Novak Djokovic, ancora bloccato all’aeroporto di Melbourne. Il politico ha annunciato che “la Serbia combatterà per Novak Djokovic, per la giustizia e la verità“. — “La Serbia chiede che Novak Djokovic venga rilasciato con effetto immediato“. Questo è l’annuncio che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 22.25. Ildiè stato! Il tennista non puòin Australia e deve tornare a casa col primo aereo utile. Attendiamo ulteriori sviluppi. Stante così le cose, il serbo non giocherà gli Australian Open. — AGGIORNAMENTO ORE 22.10. Aleksandr Vucic,Repubblica di, è stato al telefono con, ancora bloccato all’aeroporto di Melbourne. Il politico ha annunciato che “lacombatterà per, per la giustizia e la verità“. — “Lachiede chevenga rilasciato con effetto immediato“. Questo è l’annuncio che ...

