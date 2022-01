Novak Djokovic agli Australian Open, il mondo dello sport insorge (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La presenza di Novak Djokovic agli Australian Open ha generato uno tsunami di polemiche in tutto il mondo. Anche dall’universo sportivo italiano sono arrivate le prime condanne: il numero uno del Ranking, infatti, non ha mai chiarito se si è sottoposto al percorso vaccinale contro il Coronavirus. Il direttore del torneo, Craig Tiley, aveva dichiarato che nessun atleta sprovvisto del siero sarebbe potuto scendere in campo, ma adesso è spuntata una speciale esenzione medica per il forte serbo. Lo sport insorge. Due condanne a Novak Djokovic dal mondo dello sport italiano Ecco le parole di Mauro Berruto, responsabile sport del Pd ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La presenza diha generato uno tsunami di polemiche in tutto il. Anche dall’universoivo italiano sono arrivate le prime condanne: il numero uno del Ranking, infatti, non ha mai chiarito se si è sottoposto al percorso vaccinale contro il Coronavirus. Il direttore del torneo, Craig Tiley, aveva dichiarato che nessun atleta sprovvisto del siero sarebbe potuto scendere in campo, ma adesso è spuntata una speciale esenzione medica per il forte serbo. Lo. Due condanne adalitaliano Ecco le parole di Mauro Berruto, responsabiledel Pd ed ...

