Nordcorea, “proiettile non identificato” lanciato nel mar del Giappone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Corea del Nord ha lanciato verso il mar del Giappone quello che viene descritto come “un proiettile non identificato”, ma che è probabilmente ritenuto un missile balistico. Lo denunciano gli Stati maggiori riuniti della Corea del Sud e il governo Giapponese. Secondo i sudcoreani, il lancio è avvenuto alle 08.10 ora locale da un sito della provincia settentrionale di Jagang, al confine con la Cina. Seul riferisce di monitorare la situazione da vicino, assieme agli Stati Uniti, per possibili altri test missilistici. L’ultima volta che Pyongyang ha testato un missile balistico, malgrado il divieto delle risoluzioni Onu, risale allo scorso ottobre. Il regime Nordcoreano è sottoposto a sanzioni internazionali per la sua politica di sviluppo di bombe nucleari e missili in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Corea del Nord haverso il mar delquello che viene descritto come “unnon”, ma che è probabilmente ritenuto un missile balistico. Lo denunciano gli Stati maggiori riuniti della Corea del Sud e il governose. Secondo i sudcoreani, il lancio è avvenuto alle 08.10 ora locale da un sito della provincia settentrionale di Jagang, al confine con la Cina. Seul riferisce di monitorare la situazione da vicino, assieme agli Stati Uniti, per possibili altri test missilistici. L’ultima volta che Pyongyang ha testato un missile balistico, malgrado il divieto delle risoluzioni Onu, risale allo scorso ottobre. Il regimeno è sottoposto a sanzioni internazionali per la sua politica di sviluppo di bombe nucleari e missili in grado di ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Nordcorea, 'proiettile non identificato' lanciato nel mar del Giappone. - Adnkronos : #Nordcorea, 'proiettile non identificato' lanciato nel mar del Giappone. - telodogratis : Nordcorea, “proiettile non identificato” lanciato nel mar del Giappone - fisco24_info : Nordcorea, 'proiettile non identificato' lanciato nel mar del Giappone: Potrebbe probabilmente essere un missile ba… - italiaserait : Nordcorea, “proiettile non identificato” lanciato nel mar del Giappone -